Christophe ZARABSKI

C’est après une première vie professionnelle dans le domaine rigoureux des biotechnologies que j’ai enseigné les sciences appliquées et la prévention des risques en lycées. J’y ai eu une révélation : je suis un préventeur.



Ça n’était pas un hasard si, à l’occasion de mes études initiales en biologie, j’ai géré un départ d’incendie : l’alarme, l’alerte ainsi que l’évacuation de ma résidence universitaire.



J’ai ensuite ordonné les choses par un mastère spécialisé et découvert les systèmes de managements. En conclusion de ma thèse professionnelle portant sur la mise en place des fiches individuelles d’exposition, mon ouverture était que la combinaison des systèmes QSE donne une cohérence et allège les contraintes.



J’ai acquis depuis cette vision de notre Société où la qualité de vie perçue au travail repose pour partie sur l’ambiance qui y règne. Il est clair qu’y être heureux améliore la productivité. Ce bien être au travail libère une réelle communication qui améliore la santé-sécurité et la qualité au sein des organisations dans l’intérêt de l’ensemble des parties prenantes (salariés, dirigeants, clients, fournisseurs, autorités…).



Après plus de 8 ans de travail en équipe aux responsabilités en matière d’HSE dans différents univers, j’ai voulu ordonner mes compétences en Qualité et façonner mon sens du client.



Au quotidien, je tiens compte du travail réel au-delà du travail prescrit en conservant une dose nécessaire d’empathie. Je suis à l’écoute, en revanche, je ne transige pas sur les fondamentaux en matière de qualité, de sécurité, de prévention des risques et de préservation de notre Environnement.



Vous pouvez compter sur moi pour décider.



Je suis actuellement en recherche active d’un nouveau poste.



Mobile et disponible pour mettre mes compétences à votre service, contactez moi au +33.6.62.20.18.11 ainsi qu’à l’adresse suivante : czarabski@yahoo.fr. Nous pourrons organiser une rencontre afin de définir ensemble comment nous pouvons collaborer.



Mes compétences :

Normes ISO

Management

Gestion de projet

Analyse de risque

Communication

Audit

Prévention des risques

Formation

Sûreté

Plans de gestion de crise

Vérifications réglementaires

Réglementation ICPE

Gestion des déchets

Risque biologique

Risque chimique

Radioprotection

Microsoft Office

Management opérationnel