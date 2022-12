Christopher BLIN

AActuellement en poste en tant que commercial je suis responsable d'un portefeuille de clients installateurs sur 4 départements (44 - 49 - 53 - 85).



J'ai intégré le groupe URMET au moment du rachat de YOKIS, je porte donc au quotidien les deux marques sur mon secteur.



URMET, leader en France en interphonie et en contrôle daccès résidentiel, Urmet France conçoit depuis 25 ans des solutions « communication et sécurité » innovantes pensées pour différents types dhabitation (logements sociaux, copropriétés, parkings, collectivités, bâtiments tertiaires et industriels).



YOKIS conçoit et fabrique des micromodules électroniques pour l'installation électrique dans l'habitat individuel, collectif et dans le tertiaire depuis maintenant plus de 10 ans.