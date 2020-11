Christopher L'HARIDON

Fort de 20 années d'expérience dans le monde de l'infogérance, l'assistance technique ou le conseil en tant qu'ingénieur système, Service Delivery Manager et Chef de projet, jai eu en charge différents périmètres me permettant de mettre en avant mon engagement, ma réactivité et le sens du service.



Mes diverses expériences dans les domaines de l'énergie, la banque-assurance ou le transport mont permis d'enrichir mes compétences sur les architectures des systèmes d'information, le pilotage et le management des équipes opérationnelles.



Homme de terrain avec une forte capacité d'adaptation, je peux apporter mon expertise dans la gouvernance des systèmes d'information ou la direction de projet ou d'affaire technique.



Mes compétences :

ITIL

Support

Organisation

Informatique

Architecture

Gestion de projet

Oracle

Production

Administration