Chrystelle FAURE

Le métier d’Apave ? Accompagner les entreprises et collectivités en France ou à l’international dans la maîtrise de leurs risques techniques, humains et environnementaux. Chaque jour, nos 10 000 collaborateurs sont plongés au cœur des enjeux de sécurité et interviennent sur des projets techniques passionnants.



Apave recrute ! 650 nouveaux collaborateurs sont attendus pour l’année 2014.

Des recrutements en CDI partout en France, dans l’ensemble des métiers d’Apave :

- Ingénieurs ou techniciens chargés d’inspection et d’assistance technique spécialisés en Electricité, Mécanique, équipements sous pression, soudage, mesures environnementales …



- Consultants en sécurité, santé de l’homme au travail, environnement



- Ingénieurs Bâtiment , Chargés du Contrôle technique des constructions, AMO, HQE...



- Coordonnateurs SPS, animateurs de la sécurité sur les chantiers



- Responsables d’agence, d’équipe opérationnelle



Forte d’une expérience professionnelle de 8 ans dans le domaine des Ressources Humaines, je suis notamment en charge du recrutement pour le Groupe Apave sur les régions Rhône Alpes / Bourgogne / Auvergne



Mes compétences :

Electricité

Equipements sous pression

Mécanique