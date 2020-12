Cindy CHEVANNE

Bonjour,



Je suis Cindy J'ai 31 ans et j'habite à Marnay.



Je suis actuellement à la recherche d'un poste à Besançon ou ses alentours.



Un poste dans le domaine de la petite enfance, ou dans le domaine de l'assurance maladie (ou assurance privé) m’intéresserait fortement mais je suis très flexible donc je reste ouverte à tous types de postes.



Je suis titulaire du BAC STT ACA (Secrétariat, Assistanat) j'ai des diplômes pour exercer dans l'animation enfants (BAFA : Brevet d'Aptitudes aux Fonctions d'Animateur), le PSC1 : Prévention et secours civiques de niveau 1, j'ai un très bon niveau en Anglais (bilingue).



Mes loisirs sont la marche, la nature, la musique, les concerts, la lecture, ....



Je suis ouverte à vos propositions d'emploi, donc n'hésitez pas à me laisser vos messages.



Je vous remercie,



Cordialement,



Mes compétences :

Qualité

Adaptibilité

Créatif

Dynamique rapide

Aisance relationelle

Saisie de données

Organisation du travail