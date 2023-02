Cindy LOVATO

Dynamique et l'envie d'acquérir de nouvelles connaissances, j'ai entrepris il y a quelques mois, une formation de secrétaire général et de comptabilité.



Ayant un fort intérêt pour le secrétariat, je souhaite intégrer une équipe qui pourrait, en parallèle de ma formation, me mettre directement en situation réelle du travail de secrétariat.



Je suis prête à m'investir à 100% dans mon travail.



Mes compétences :

Relations sociales

Attentive

Dynamique

Compétitive

Microsoft Office

Note de synthèse

Prise de notes

Synthèse rédactionnelle

Comptabilité

Normes rédactionnelles

Apprentissage rapide

Facturation

Microsoft Word

Microsoft Excel

Amadeus CRS

Adobe Indesign

A La Carte