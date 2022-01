Cindy RICHARD

Je suis Conseillère Emploi et Carrière au Groupe Actual depuis plus de 6 ans.

Ce poste m'apprend beaucoup chaque jour car en perpétuelle évolution pour s'adapter aux besoins de nos intérimaires et entreprises clientes.

C'est un métier multi-facettes donc très formateur puisqu'il nécessite une forte capacité d'adaptation et de réactivité, ainsi que des connaissances et compétences en Ressources Humaines, Formation, Conseil, Commercial et Accompagnement de nos partenaires.



Mes compétences :

Recrutement

Ressources humaines

Conseil

Formation

Accompagnement