Claire ASTRUC

Pour moi le plus important dans ce passionnant métier c'est de faire rêver le client, de lui apporter le conseil et l'astuce qui lui manqué, de le l'enchantée en lui appliquant les produit ou en lui confectionnant un coffret cadeau sur mesure...



Je suis à l'aise dans le travail en équipe, durant les roadshow par exemple, car c'est un moyen pour moi de partage mais aussi d'enrichissement, mais je suis plus souvent habituée à travailler seule durant mes animations commerciales ce qui me rends autonome et organisée.



Je suis enthousiaste, sérieuse et sociable.

Représentant actuellement le maison Dior au travers de mes animations, j'aime m’investir dans mon travail, m 'intégrer dans de nouvelles équipes et structures ainsi que dynamiser les ventes afin d'atteindre mes objectifs.



Mes compétences :

Soin corporel (modelages, palper et gommages)

Nail art

Maquilleuse

Animation multimarques

Soin du visage

Épilations

Définir les besoins et les satisfaire.

Informer et orienter les clients

Vente de produits, Encaissement

Mise en rayon et étiquetages des produits

Mise en avant des produits et soin

Conseiller et renseigner la clientèle

Accueillir la clientèle

Beauté des mains et des pieds

Fidéliser la clientèle.

Vente

Conseil

Parfumerie

Beauté