Claire BLOUIN-GOURBILIÈRE

Ingénieure en aménagement du territoire, jai été formée durant cinq ans à œuvrer pour le développement des territoires grâce à la conduite de projets. Cette formation opérationnelle, complétée par un doctorat en géographie et aménagement de lespace, me permet de mettre mes compétences au service du développement des territoires. Après une expérience dans un Parc naturel régional (4 ans), puis au sein d'une communauté d'agglomération (5 ans), j'ai intégré en détachement le Ministère de la Transition écologique et solidaire dans les services déconcentrés de lÉtat. Depuis septembre 2018, je travaille pour la transition énergétique des collectivités à la Direction départementale des territoires de l'Indre.



Mes compétences :

Développement durable

Changement climatique

Plan climat

Conduite de projet

Gestion de projet

Stratégie de communication