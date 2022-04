Claire BOMPARD

10 ans d'expérience en agence de communication/marketing secteurs public et privé

dont 5 en tant que Directrice de clientèle

Spécialiste de l'immobilier, du marketing territorial, de la finance et de l'innovation

Communication et marketing B2B et B2C

Expérience confirmée de l'accompagnement au changement

Disponible et opérationnelle immédiatement



Mes compétences :

Marketing territorial

Suivi de projet

Marketing opérationnel

Conseil en communication

Conseil

Chef de projet

B2B

Édition

Management

Direction de projet

Direction commerciale

Gestion de projet

Conduite du changement

Accompagnement au changement

Marketing stratégique

Stratégie digitale