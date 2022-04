Claire BOUBET

Leader d’une équipe, je sais organiser et planifier les missions qui me sont confiées, tout en respectant les orientations de ma Direction. De plus, grâce à mon expérience professionnelle liée au service public, je sais adapter mon attitude et mes conseils en fonction des besoins des clients, tout en restant souriante et agréable.

A l'écoute, patiente et chaleureuse, je dispose de la capacité d’adaptation nécessaire ainsi que de la réelle envie de mener à bien de nouvelles missions.



Mes compétences :

Rigueur/réactivité

Technologie de l'information et de la communi

Connaissances informatiques

Communication

Protection des biens et des personnes

Conservation du patrimoine

Chaîne éditoriale

Normes de catalogage

Ingénierie pédagogique

Gestion budgétaire

Analyse des besoins

Ressources documentaires

Sécurité au travail

Agroalimentaire

Agriculture