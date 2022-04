Claire BOUVET

Carriere au sein de Siemens :

Assistance telephonique durant 5 ans

Support technique. Lancement d'un nouvel automate, formation des equipes interne et de nos clients, suivi en clientele, preparation de documents (guide operateur, aide à l'accreditation...

Specialiste produits chimie, proteines, pharmaco-toxicologie, integrée au departement marketing, en chage du suivi de la base installée, suivi des produits/ études, lancement nouveaux reactifs.

Contact etroit avec les equipes d'applications, de ventes et les laboratoires privés et publics.

Organisation de reunions de suivi clients



Mes compétences :

formations clients

suivi client