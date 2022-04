Claire BOZON

Ingénieur Universitaire en Sciences et Procédés de l’Agroalimentaire, j’ai acquis une double compétence en validant le Master « Management et Administration des Entreprises » option « Chef de Produit – Direction Marketing ».



Je suis très intéressée par le domaine de l’agroalimentaire, ses innovations et par les problématiques autour d’une meilleure alimentation.

Mes expériences au sein d'industries agroalimentaires furent très formatrices et m'ont permis d'évoluer au coeur des équipes R&D et Marketing.



Je suis aujourd'hui à la recherche d'une nouvelle expérience.



Mes compétences :

Génie des Procédés

Analyse environnementale

Biochimie

Microsoft Office

Biologie moléculaire

Biologie

Biologie végétale

Stratégie d'entreprise

Marketing opérationnel

Panels

Gestion financière

Comptabilité

Marketing stratégique

Gestion des ressources humaines

Statistiques

Gestion de la marque

Gestion de produit

Formulation

Emballage alimentaire

Microbiologie alimentaire

Biochimie alimentaire

Qualité sensorielle

Nutrition

élaboration produit

Analyse sensorielle