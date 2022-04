Claire BRESSY

A enpizen vous trouverez un accompagnement personnel, des ateliers et des formations aux outils thérapeutiques à visée de santé globale.



L’accompagnement personnel se fait dans une atmosphère protégée faite d’écoute, de respect mutuel, d’échanges et d’exercices pratiques.



Les buts :



faire le point sur sa situation actuelle

dégager l’essentiel, le but

retrouver la joie de vivre et l’enfant intérieur en vous

passer de l’état de victime à celui d’Etre responsable de sa vie

faire face à une maladie grave

faire face à un deuil

Les techniques utilisées :



Ecoute consciente

Psychothérapie

Réflexologie

EFT

Art-Thérapie

Méditation

Communication en Conscience

Exercice pratique au cabinet et chez vous entre les séances.

Cartomancie

Rituels traditionnels de guérisons selon les préceptes de la sagesse antique.

Uniquement sur rendez-vous.







Mes compétences :

Cartomancie

Reiki

Art-thérapie

Réflexologie

Feng shui

EFT

Communication en Conscience

Approche santé globale

Psycho pathologie

Relation d'aide par la parole