Claire CAMHY

Depuis son plus jeune âge, Claire est passionnée par l'art dramatique et la musique. Elle débute sa formation à lâge de quatre ans par des études pianistiques et théâtrales puis par des études de langues étrangères (anglais, chinois puis allemand). Elle intègre par la suite plusieurs maîtrises de chant polyphonique (dont la Maîtrise de Notre-Dame de Paris). Puis à 15 ans, en parallèle de ses études générales, elle étudie au conservatoire de Boulogne-Billancourt la direction de choeur et la formation musicale. En parallèle, elle suit une formation de piano jazz (et intègre en tant que pianiste un big band de jazz), de danse moderne jazz, ainsi que de cours de technique vocale (pédagogie Richard Cross) de musique actuelle et comédie-musicale.

La scène l'attirant de plus en plus, elle enchaîne les projets artistiques (concerts, spectacles, enregistrements, courts-métrages, clips, arrangements, etc.) et étend sa formation en étudiant la musicologie à la Sorbonne et l'art dramatique au Cours Florent juste après l'obtention de son baccalauréat scientifique avec mention bien en 2018. Elle y découvre, en plus de continuer à diriger des pièces musicales polyphoniques, le masque, l'improvisation, lécriture et la mise en scène. En 2019, elle joue le rôle de la Reine dans Ruy Blas mis en scène par Antoine Gheerbrant à la Sorbonne et commence à donner ses premiers coachings vocaux. En 2021, elle co-écrit la pièce La Ci Darem La Mano qui fait plusieurs représentations à Paris (notamment à l'Espace Beaujon) dans laquelle elle joue le premier rôle féminin. Elle met également en scène la création théâtrale Circulez, y'a rien à voir de Valentin Lacouture, la comédie-musicale Neotheatre atteindre l'horizon de Duncan Ogden et Pierre Bouty et joue dans une autre création Sodome ma douce mise en scène par Juliette Rabuteau et Morgane Mercier. Elle sattèle également à la direction et composition de musique originale (23 musiques) de la pièce Verum Est Nisi Illusio de Guillaume Charlier (publiée aux Editions Lys Bleu). Pour enregistrer son album, elle crée son collectif musical VII DECEMBRE composé d'un orchestre et d'un choeur mixte et devient également la secrétaire générale de la compagnie Simitu. Elle obtient sa license de musicologie avec mention et son Brevet de Fin détudes dart en dramatique en 2021.

Autrice-compositrice-interprète, influencée par la culture anglo-saxonne, elle écrit, compose et arrange ses premières chansons dans un style folk neo-soul alternatif.