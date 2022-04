Claire CAPEL

Organisation, sens de la communication et compétences techniques sont des qualités essentielles pour gérer efficacement des projets informatiques.



Compétences

Langages de programmation :

 Framework ASP.NET, C#

 PHP5 orienté objet

 Base de données : MySql / Sql Server

 Javascript, Ajax, Jquery

 XHTML/CSS 2 et 3, HTML5

 XML, XSLT, Xpath Logiciels / outils :

 CMS: Wordpress, Drupal, Joomla

 E-commerce: Prestashop, Magento

 Infographie : Photoshop, Illustrator, QuarkXpress



Certifications :

 Sharepoint 2010 Développeur (Niveau 1 et 2)



Mes compétences :

Analyse technique

Programmation

Informatique

Site internet

Web

Graphisme

Ingénieur

Internet

Microsoft InfoPath

Microsoft SharePoint

Rédaction technique