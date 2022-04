Claire CASTRO-MUNOZ (CARRIÈRE)

20 ans d’expérience auprès de Dirigeants de Comités Exécutifs au sein de Directions de groupes internationaux



Mes atouts : l’Excellence, pour maintenir une zone de confort optimale du temps du Dirigeant dans sa gouvernance, et la Performance pour entretenir la fluidité et l’efficacité de fonctionnement de la Direction



Mes compétences :

Gestion administrative (assistanat classique, organisation interne, communication, relais RH, reporting)

Gestion commerciale (administration des ventes, base commerciale, CRM, traitement d'appels d'offre, veille concurrentielle)

Gestion événementielle (organisation et coordination de manifestations)



Optimisation d'agenda

Organisation administrative

Organisation de voyages

Organisation d'évènements

Organisation de réunions

Instruire et suivre des dossiers

Relations fournisseurs et clientèle

Elaboratiion de devis et budgets

Logistique de services généraux

Gestion d'appels d'offres

Administration des ventes

Consolidation de données

Gestion de planning

Suivi d'actions

Reporting d'activité

Création et suivi de process

Suivi RH

Actualiser et diffuser des informations

Gestion de stock