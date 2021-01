Conseiller immobilier indépendant au sein du Réseau megAgence !



Clerc de notaire depuis 2003, j'ai occupé diverses fonctions : suivi autonome des dossiers, rédaction des actes courants (et quelques actes spéciaux également), de courriers, recherches, formalités préalables et postérieures, standard, accueil des clients en droit de la famille, droit immobilier et droit commercial.



Mes compétences :

Droit

Immobilier

Juridique