Claire CONTAMINE

Www.clairecontamine.fr



Conseil en communication de marque / Communication Corporate



Coordination de programmes de relations publiques, relations medias, stratégies et influences digitales, stylisme produits et shootings institutionnels, création de contenus éditoriaux et story-telling, création de guidelines, e-PR, social medias, partenariats événementiels, en Europe et au grand Export (expérience sur 14 pays)



Mes compétences :

Communication

Communication de crise

Conception

Conception éditoriale

Création

Création graphique

Développement durable

Gastronomie

Grande Consommation

Luxe

Médias

Presse

Relations Presse

spiritueux

Stratégie

Stratégie de communication

Webdesign