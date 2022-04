Claire COULIBALY

Compétences



Coordination de projet

- Définir et construire un projet (analyse, préparation, pilotage, évaluation)

- Créer et entretenir un réseau de partenaires

- Représenter la structure

- Organiser et animer des événements, formations

- Conseiller et accompagner les porteurs de projet



Communication

- Élaborer et mettre en oeuvre une stratégie de communication

- Créer des supports de communication

- Création et pratique du web

- Relations presse



Prospection

- Définir une stratégie de diffusion et de prospection

- Négocier des contrats

- Rédiger des dossiers de financements, bilans, budgets et devis



Animation

- Concevoir et animer des projets d'animation

- Définir et évaluer un projet pédagogique

- Construire et développer une démarche coopérative de projet

- Avoir les connaissances pédagogiques liées aux publics

- Accompagnement et encadrement de groupes d'enfants/adolescents/jeunes adultes



