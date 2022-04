Claire CUNY

Diplômée d'un Master en Marketing et Gestion des Entreprises et d'un DUT en Technique de Commercialisation je suis quelqu'un d'autonome, d'organisé et réactif ayant à la fois une sensibilité en marketing et le sens de la communication.



Chargée de clientèle, pendant plus de cinq ans au sein d’une entreprise de services dédiée aux médecins, j’ai eu l’occasion d’assurer diverses missions me permettant de développer mes compétences en communication, marketing et en administration.



Créative, organisée, sociable et à l’écoute, je sais m’adapter rapidement à une situation en place. Dans mon travail, je fais preuve de rigueur, de persévérance et d'une forte capacité de compréhension. Alors si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Conseil

Négociation

Prospection commerciale

Supports de communication

Relation fournisseurs

Organisation du travail

Informatique

Marketing

Commerciale

Quark Xpress

Customer Relationship Management

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Gestion de projet