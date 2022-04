Claire DE CHASSEY

Plus de 9 ans d'expérience en tant que juriste Contrats et Droit économique. Polyvalence, pragmatisme et capacité à appréhender de nouveaux domaines juridiques.

Autonome et appréciant le travail en équipe



Spécialités : Droit des affaires /Droit des contrats, Relations Fournisseur-Distributeur

Droit économique : Distribution / Concurrence /Consommation/Publicité

Expérience PI /Marques



EXPERIENCE



Depuis avr. 2014 SISLEY Cosmetics – Juriste Droit des affaires International



Support en Droit commercial, distribution, marques, concurrence, consommation, nouvelles technologies, corporate, auprès des filiales basées en France et à l’étranger, Directions commerciales, marketing et autres (langue de travail français/ anglais 60%)

Rédaction et négociation de contrats tous types : convention unique, distribution sélective, immobilier informatique, informatique, prestations de services, cession de droits…

Suivi de contentieux de droit commercial, droit de la distribution, droit des marques avec les cabinets d’avocats

Droit des sociétés : supervision des opérations courantes des filiales (rédaction de statuts, approbation des comptes annuels, suivi des mandats)





De avril 07 à avril 2014 (7 ans) MONOPRIX SA - Juriste Contrats /Concurrence /Distribution



Depuis mars 2013 - > Juriste Responsable Contrats / Projets structurants

Responsable des Relations Fournisseurs (Accords commerciaux, support et formation juridique des bureaux d’achat) et des Contrats Structurants : suivi des procédures d’appels d’offres, rédaction et négociation des contrats en mode projet (Informatique et nouvelles technologies –licence, maintenance, développement, infogérance, Cloud, marketplace, etc.. -, Partenariats, Frais généraux, Bancaire…)



Avril 2007 à février 2013 - > Juriste Contrats /Réglementation économique

Contrats :

o Contrats fournisseurs : refonte et suivi des accords commerciaux annuels LME et des contrats MDD, coopération commerciale, mandats, distribution sélective, stands

o Rédaction et négociation de contrats tous types : prestations de services, sous-traitance, informatique et NTIC, accords de confidentialité…

o Elaboration de CGV (site marchand monoprix.fr, services magasins ou internet…)



Réglementation économique :

o Conseil aux opérationnels (Magasins, directions Marketing, Vente, Achats, Supply …) - toutes enseignes

o Formation annuelle des bureaux d’achat (déréférencements, négociations commerciales, promotion des ventes)

o Validation des opérations publicitaires et promotionnelles (ex: pratiques commerciales déloyales, soldes..)

o NTIC : CGV internet, problématiques e-commerce et VAD, forums et réseaux sociaux…

o Réglementation produits: Sécurité, REACH, Cosmétiques, problématiques import (notamment MDD)

o Veille juridique, participation aux commissions des organismes professionnels, et à des travaux de la CEPC



Pré-contentieux / Contentieux :

o Support du Service Client / Suivi des relations avec les autorités de contrôle (DDPP/DGCCRF)

o Suivi des contentieux commerciaux tous types ; pilotage des provisions associées

o Support de la Comptabilité pour le recouvrement des créances fournisseurs, procédures collectives

o Gestion de crise



Avril à oct. 2012 - > Activité Propriété Intellectuelle / Marques / Noms de domaine –

- > Encadrement d’un juriste junior CDD Droit économique/Droit des contrats

Recherches d’antériorités, marques, dépôts, renouvellements, gestion de litiges et oppositions, accords de coexistence (en liaison avec le cabinet de marques) ; réservations, récupérations de nom de domaines





Fév. 05 - juin 06 GROUPE GALERIES LAFAYETTE – Juriste Contrats/Droit économique (CDD)



Rédaction de contrats type, contrats divers et participation à la refonte des accords commerciaux avec les fournisseurs dans le cadre de la loi Dutreil (langues de travail : français, anglais)

Conseil aux opérationnels, promotion des ventes, jeux-concours, problématiques CNIL

Suivi des contentieux commerciaux et prud'homaux



Mes compétences :

Droit des affaires

Contentieux

Juriste

Distribution

Droit

NTIC