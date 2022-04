Claire DE MOULOR

Titulaire d’un diplôme de communication visuelle spécialité design graphique-illustration, j’ai exercé depuis 2003, en freelance, le métier de graphiste, d’illustratrice pour enfants et de créatrice-décoratrice sur porcelaine: j’ai pu traduire mon appétence pour les univers oniriques et les couleurs.

Le design textile joue maintenant le funambule avec le papier et devient ma maison exploratrice: révélation d’un champ de création qui donne vie au motif et à la texture, au sensible, à l’imaginaire, à l’invisible...et à leurs contraires.



Venez découvrir mon univers sur http://clairedemoulor.ultra-book.com



Mes compétences :

Créativité

Art de la table

Illustration

Création Graphique

Papeterie

Imprimés/ Motifs

Mode

Textile

Maison