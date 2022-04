Claire DELCROIX

Chargée de Projet Marketing sur le marché des Entreprises chez Ociane Groupe Matmut, je gère au quotidien les actions de prospection et de fidélisation dans le cadre du plan marketing afin d'optimiser le développement de notre portefeuille en étroite collaboration avec les équipes commerciales.



Spécialisée sur le marché des Conventions Collectives, je suis responsable de la création de nouvelles gammes : étude du potentiel, définition de l'offre, chiffrage en lien avec le service actuariat, réalisation des SAV en lien avec notre studio communication jusqu'au lancement de l'offre au réseau commercial.



Je suis également en charge de la formation des équipes commerciales et des nouveaux entrants sur l'environnement de la complémentaire santé ainsi que sur le marché collectif dans son ensemble.



Autonome dans la gestion de projet, rigoureuse et dynamique, je suis à l'écoute de nouvelles opportunités.



Contact : 06 50 09 77 22



Mes compétences :

Business Object

Rédactionnel

Gestion de projet

B2B

Promotion des ventes

Conventions collectives

Création de contenus

Autonomie

Formation interne