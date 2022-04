Claire DEMASSIEUX

8 ans d'expérience comme professionnelle de la communication dans le secteur industriel et dans des institutions publiques.



Missions :

Communication éditoriale

Relations presse

Relations publiques

Communication politique



Compétences :

Diagnostic des besoins en communication

Pilotage de stratégies de communication institutionnelle, corporate, externe, interne et réalisation des outils

Conception et rédaction de messages

Gestion de crise : prises de positions, Q&A, notes stratégiques, argumentaires

Organisation d’événements



Mes compétences :

Communication

Relations publiques

Relations Presse

Gestion de projet

Chaîne graphique

Web 2.0

Communication événementielle

Communication interne

Management

Wordpress

Rédaction de contenus

Marketing opérationnel