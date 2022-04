Claire DI BONA

Toujours à coeur d'évoluer et de veiller à mon épanouissement professionnel, je me tourne vers le secteur privé à la recherche de nouveaux objectifs que l'on pourra me confier. Cela me permettra de mettre à profit mon savoir-faire, d'enrichir mes compétences et d'avoir de nouvelles opportunités.



Mes compétences :

Gestion d'un plan de formation

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Conception pédagogique

Ingénierie pédagogique

Animation de réunions

Gestion budgétaire

Gestion administrative

Paramétrage Foederis, logiciel de formation

Organisation

Internet

Bilan de compétences