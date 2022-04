Claire DI MARCO-LEVI

J'ai rejoint RECSI-GROUP en tant que consultante en recrutement.



RECSI - GROUP est le premier Cabinet de Rencontre IT.



Nous proposons à nos candidats des offres parfaitement adaptées à leurs attentes.

Nous proposons à nos clients des candidats qui répondront parfaitement aux critéres techniques et humains attendus.



Nous intervenons auprès de start up, PME innovantes, éditeurs de logiciels ou agences Web.





--





www.recsi-group.com



Mes compétences :

Recrutement

E-sourcing

Entretiens professionnels

Business development

Management

Réseaux sociaux

Vente

Gestion des stocks