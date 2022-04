Claire DUBOS

J'ai travaillé comme chargée de communication pour une association, maquettiste d'exécution dans une agence de conception de livres scolaires... Pour finir par effectuer une formation de graphiste, métier qui me fascine et m'attire depuis longtemps. Passionnée de littérature, de presse, de cinéma, d'arts, je suis curieuse et attentionnée !



Mes compétences :

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Design graphique

Adobe Photoshop