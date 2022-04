Claire FONVIEILLE

Vous cherchez à recruter un nouveau collaborateur, à gérer la flexibilité au sein de votre entreprise ? Manpower Conseil en Recrutement et manpower Référence Intérim, vous proposent les solutions RH adaptées à vos besoins.



Consultante en Recrutement, je m'occupe, chez Manpower Conseil Recrutement, d'accompagner les entreprises des secteurs de la Chimie, Pharmacie ou encore Cosmétique dans leur process recrutement. J'interviens principalement dans le cadre de contrats en CDI ou CDD en identifiant, évaluant et sélectionnant, les candidats sur Paris petite couronne.



J'ai auparavant travaillé comme Consultante Recrutement pour le compte du Cabinet de Recrutement par approche directe RIVIERE Consulting, mais aussi comme Chargée de Recrutement pour le compte de RANDSTATT.



Passionnée par les relations humaines, cela fait 16 ans que je m'investis et prends chaque jours plaisir à recruter pour le compte de structures en recherche de compétences rares ou primordiales pour leur fonctionnement et évolution.





Mes compétences :

Gestion et administration du personnel

Recrutement par approche directe

Recrutement

Conseil et orientation professionnelle

Négociation commerciale Gestion de portefeuil