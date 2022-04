Claire GALLET-LEBRUN

Après 5 ans d'études en Sciences de la Vie à dominante Physiologie animale, j'ai achevé mon M2 Biologie de la Reproduction par un stage de 8 mois en centre de recherche publique (INRA) où j'ai pu acquérir une bonne organisation dans mon travail et une totale autonomie en découvrant le monde de la recherche scientifique.



Pour intégrer rapidement le monde du travail, via une formation en "Biologie & Management" à l'IONIS Institute of Technology à Paris, j'ai achevé ma formation par un stage de 8 mois chez Intervet-Schering Plough Animal Health où je manageais de façon autonome des projets en early pipeline activity/preclinical developement selon les Bonnes Pratiques de Laboratoire. Rédaction de protocole et rapports d'étude en anglais, téléconférences, expérimentation animale (sur animaux de compagnie et d'élevage), contact avec les prestataires et fournisseurs, rédaction de contrat de recherche, suivi de budget d'étude faisaient partie de mon activité chez Intervet.



J'ai intégré les Laboratoires Pierre Fabre en vue de réaliser une activité professionnelle motivante au contact des professionnels de la santé. Après 5 ans en tant que formatrice pharmaceutique, je suis actuellement déléguée pharmaceutique centre ouest depuis mai 2014.



Mes compétences :

biologie

Santé

gestion de projet

management

physiologie animale

recherche et développement