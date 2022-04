Claire GINISTY

Après plus de 3,5 ans au sein du département Marketing Digital d'AIR FRANCE en tant que Chef de Projet Social Media, j'achève finalement un tour du monde d'un an pendant lequel j'ai aussi travaillé en freelance pour la stratégie marketing et communication digital de True Sailor (1ère plateforme française de réservation de vacances et sorties en voilier).



Forte de 5 ans d’expérience professionnelle et d’un tour du monde en solitaire en tant que « digital - nomade » et routarde, je souhaite aujourd’hui m’investir à nouveau dans la section digitale d’un grand groupe (BtoC et e-commerçant si possible) afin de relever les défis du marketing digital de demain.



Passionnée par l’univers web et la communication, mon profil réunit des compétences à la fois créatives et d’analyses. Enfin, de nature optimiste et parlant un anglais courant, je suis en constante recherche de nouvelles connaissances et compétences.

Vous pouvez me contacter à l'adresse : ginisty.claire@gmail.com



Mes compétences :

Community manager

Communication

Street marketing

Relations Presse

Marketing

Webmarketing

Gestion de projet