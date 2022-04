Claire GRANGETTE

Après ma 1ère expérience en tant que Chargée de missions au sein de l'Association Limousine des Challenges qui sensibilise à la création d'entreprise, j'ai fait le choix de à mon tour créer ma propre entreprise. En effet depuis peu je me lance dans l'aventure de pouvoir accompagner toute personne qui a un besoin d'Orientation, de Formation et de Communication. Comment trouver sa voie professionnelle et s'épanouir ? Vous avez besoin de conseil en ingénierie pédagogique ? Vous souhaitez mieux communiquer et/ou former des personnes à la communication du 21ème siècle ?

Alors contactez-moi et je vous éclaire sur ces grandes thématiques !



Mes compétences :

Communication

Organisation

Décoration

Photo

Création

Animation de groupes

Réseaux sociaux

Enseignement universitaire

Microsoft Office

E-learning

Travail en équipe

Ingénierie pédagogique

Gestion de projet

PAO