Ecouter, Animer, Echanger et Coacher sont mes moteurs.

La formation, la relation client et les nouveaux challenges sont mes drivers !



Mes compétences :

Ecoute clients

Formation continue en entreprise

Ingénierie de la formation

Coaching individuel

Animation de formations

Conception modules pedago / reporting et suivi

Télévente/ relation clients/ commercial

Assurance santé et prévoyance

Coaching

Intégration

Formation continue

Gestion de la relation client