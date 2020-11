Claire MERCIER

Expertise en conception et réalisation de parcours de formation e-learning et blended :

= > Ingénierie pédagogique en français ou anglais sur des contenus transverses (modules de sensibilisation, parcours d'intégration, bonnes pratiques) et métiers

= > Mise en place de stratégies d'accompagnement à l'apprentissage à distance (tutorat)

= > Développement, pilotage et animation de plateformes e-learning



- Bilingue anglais : 4 ans d’expérience en Grande-Bretagne, utilisation quotidienne de la langue.

- Master 2 en Ingénierie de la Formation e-learning (2013-2014), Mention Très Bien

- Maitrise de Articulate Storyline et certification administrateur LMS Crossknowledge



Mes compétences :

Europe

Gestion de Projet

E-learning

Formation interculturelle

Ingénierie pédagogique

Ingénierie de formation

Anglais

Formation internationale

E-Formation