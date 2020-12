Claire MOSSET

Forte d'une expérience de 10 années en tant que consultante dans un centre de formation, j'ai pu accompagner un public diversifié (jeunes de 16 à 25 ans / Travailleurs en situation de handicap / Demandeurs d'emploi / Licenciés économiques) dans la construction de projet de formation ainsi que vers l'emploi.

Aujourd'hui psychologue dans l'éducation nationale, je suis pleinement engagée dans l'accompagnement en orientation en établissement scolaire. Je suis investie dans la facilitation de l'accès aux informations pour les élèves et leur famille et dans une prise en compte globale de l'élève, avec ses forces et ses contraintes.



Mes compétences :

Psychologie

Adaptation

Orientation

Insertion Professionnelle