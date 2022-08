Claire PERRUCHINI

Psychologue clinicienne, je travaille surtout auprès de personnes présentant un trouble du spectre autistique et/ou de leur famille. Je travaille à mon compte et me déplace au domicile des patients.



Mon parcours professionnel et universitaire a été guidé par mon envie daméliorer le quotidien de personnes atteintes de pathologies cérébrales. Jai tout dabord obtenu un doctorat de Neurosciences sur les bases biologiques de la maladie dAlzheimer puis ai été embauchée au CNRS afin de travailler sur la maladie de Parkinson. Bien que ces recherches aient été très intéressantes, jai voulu atteindre mon objectif dans un environnement professionnel où mon sens du contact, et mon empathie seraient valorisés.



Depuis toujours intéressée par la psychologie, jai donc souhaité me réorienter vers cette discipline dont jai eu un bref aperçu durant mon master 2 de Neurosciences.



Le cursus que jai choisi seffectuant à distance, jai pu minvestir en parallèle dans un emploi daccompagnatrice psycho-éducative au sein de lassociation Autisme en Yvelines. Suite à l'obtention de ma licence de psychologie, j'ai pu obtenir un poste d'éducatrice spécialisé auprès d'adolescents scolarisés en ULIS qui sest orienté plus spécifiquement vers linsertion pré-professionnel au fin des années (pôle de professionnalisation).



Parallèlement à cet emploi, j'ai effectué 3 stages :

*le premier, dans le cadre de ma licence, au sein d'un IME accueillant des enfants et adolescents présentant des Troubles Envahissants du Développement

*le second, dans le cadre du master 1, au sein d'un EHPAD comportant une unité spécialisée dans la prise en charge de la maladie d'Alzheimer.

*le troisième, donnant lieu à mon mémoire de fin détudes (Master 2 de psychologie clinique), au sein d'une Fondation accueillant des personnes présentant un handicap psychique et/ou moteur dans diverses structures (accueil de jour, foyer d'accueil médicalisé, foyer de vie, ehpad).



Mes compétences :

Psychologie

Gestion du comportement

Autisme

Neurosciences

Maladies neurodégénératives

Biologie

Gestion de projet