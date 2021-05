Mes principaux moteurs sont la passion et la vocation de ce que j’entreprends.

Entrepreneur et Challenger dans l’âme, je suis dans l’apprentissage permanent et j’aime exploiter les marchés porteurs, pourvu qu’ils portent en eux des valeurs honnêtes et profitables.

La relation à mes partenaires « Gagnant / Gagnant » est basée sur le respect, l’équité, la performance mais également la rentabilité et le développement de nos Business respectifs.

L’Union fait la force et j’aime m’entourer de professionnels compétents et complémentaires pour développer mes projets. N’hésitez pas à me contacter pour m’exposer vos idées, vos envies, vos projets et que nous puissions leur donner vie ensemble.

Au plaisir de vous connaitre. Claodia CAVALLI DI CONTI



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil