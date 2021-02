Clara BOURBOUSSE

Compétences :



Techniques : Biologie Moléculaire (extraction ADN/ARN, PCR, RT-PCR, qPCR, hybridation sur micro-array)

Biochimie (Western-blot, Immunoprécipitation de la chromatine)

Cytochimie (Immunomarquages et coloration DAPI sur tissus et cellules, FISH)

Imagerie (Microscopie à épifluorescence, confocale et spinning disk)

Analyse informatique (alignement de séquences, analyse de données génomiques obtenues par micro-array, analyse d’images de microscopie avec ImageJ)

Communication : Synthèses et présentations de projets : articles, conférences, en français et en anglais.

Encadrements : Management de personnel technique et enseignements universitaires.

Langues : Anglais courant, oral et écrit.

Espagnol (niveau Baccalauréat).



Mes compétences :

Biochimie

Biologie

Biologie cellulaire

Biologie moléculaire

Biologie végétale

Enseignement

Enseignement supérieur