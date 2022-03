Clara FOURNIL ARBOD

Issue des sciences humaines, j'ai exploité mon DESS en psychologie clinique de façon transverse par des expériences significatives en psychologie du travail, conseil et formation en santé/social

Mon parcours s'articule autour de 3 axes:

- l'ingenierie de formation et le management, notamment en santé/social mais aussi en insertion

- le conseil aux salariés et demandeurs d'emploi

- la formation en insertion et en sanitaire et social 'formations préparatoires, continues)



Mes compétences :

Ressources humaines

Restitution

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

ISO 900X Standard

Appui Préparation

Conseil

Communication

Ingénierie pédagogique

Coaching

Formation