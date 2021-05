Clara LAURIOT DIT PREVOST

Conservatrice et Restauratrice du Patrimoine - spécialité peinture.

Habilitée à exercer pour les Musées de France, elle a obtenu un Master en conservation-restauration (INP) ainsi quune Licence de Préservation des Biens Culturels (Université Paris I Panthéon-Sorbonne). Elle réalise, au cours de sa formation, de nombreux stages en Italie, dont deux effectués à Rome sur lanamorphose murale du Père Maignan à la Trinité des Monts et dans les chambres du Cardinal Ricci de la Villa Médicis peintes par Jacopo Zucchi. Elle se spécialise dans la restauration de la couche picturale.



Elle débute au sein dArcanes avec la restauration de la toile marouflée de Sainte Élisabeth (Église Sainte Élisabeth de Hongrie à Versailles), du plafond peint par Olivier Debré de la Régie Immobilière de la Ville de Paris, ainsi que des détrempes sur toiles peintes en 1720 par G.N.G. Servandoni, au Château de Condé-en-Brie.



En atelier, elle participe à la restauration de La Mort dAnacréon de P.C. Desmarets (Musée de Picardie, Amiens), Judith brandissant la tête dHolopherne attribué à Seghers (Musée des Beaux-arts dOrléans) ou encore Madeleine pénitente de Guido Reni (collection particulière). Elle a également travaillé sur un certain nombre de peintures murales et de grands décors : la Galerie dHercule à lHôtel Lambert, les fresques de la Cathédrale de Nanterre, les plafonds et décors de la Chancellerie dOrléans et, plus récemment, le Salon de la Paix du Château de Versailles.



Au sein dArcanes, elle développe des compétences dans létude, la documentation et le diagnostic des oeuvres dart, notamment lors de létude des peintures de Caravage de la chapelle Contarelli à léglise Saint Louis des Français, à Rome ou encore la fresque de la Renommée de G. Tiepolo au plafond du restaurant du musée Jacquemart-André.