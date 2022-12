Après une expérience de deux ans en cabinet comptable, j'étudie actuellement à l'ICS Bégué en DSCG et en master Audit Interne.



Je travaille en plus dans un cabinet comptable où je viens en renfort de l'équipe déjà en place.



Espérant obtenir le DSCG au cours de la session 2013, mon objectif pour l'avenir est d'effectuer le stage d'expertise comptable et de devenir expert comptable.



Mes compétences :

Gestion