Www.claude-chicot.okbl.xyz



Mes compétences :

Audit

SAP PP

SAP LE

SAP WM

SAP SD

PPPI

SAP MM

SAP EDI

SAP WM HUM

SAP SD TRA

SAP QM

SAP PM

SAP CS

SAP IS Automotive

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Merise Methodology

SAP

SAP ABAP EDI

SAP V4.6C

SAP IS CS

SAP FI TR CM

EDI

WARNIER

Visual Basic for Applications

Visual Basic 6

Visual Basic 4

VMS

UNIX

Supply Chain

SQLPlus

SQL

SDM/LINK

SAP-ABAP- QUERY

SAP SCM Manufacturing

SAP CO

SAP ABAP iDOC

SAP ABAP ALE

Oracle 7

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows

Microsoft Visual C

Microsoft DOS

GAP II et III

COBOL

C++

C Programming Language

Borland Turbo C

BO

Alcatel

ASAP methodology