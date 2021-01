Claude DEMBELE

Personne dynamique, à l'écoute, dotée dune grande qualité relationnelle et dune aisance dans la fonction de conseil sur toutes les thématiques liées aux RH : Recrutement, Intérim, Externalisation RH | Placement, PEO (Professional Employment Organization), Gestion de la Paie, Gestion|Administration des RH, Conseils Stratégiques HR, Sécurité sociale, Formation...



Son objectif est d'apporter des solutions au plus près des exigences opérationnelles et RH.





Contact : infos@mrhc-mali.com

www.mrhc-mali.com





Le dynamisme à votre service !