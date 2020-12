Claudette DUPRAZ

Je suis actuellement formatrice au CASNAV de Paris pour des cours à destination de parents d’élèves d’écoles du 18ème arrondissement. Dans ce cadre, je prépare des stagiaires aux diplômes du DILF et du DELF. J’assure également des remplacements pour les Cours Municipaux d’Adultes de la ville de Paris. J’ai obtenu un master de didactique du Français et des Langues en 2012 à l’Université de Paris 3.



Ayant eu précédemment une expérience auprès d’adultes migrants et de leurs enfants dans le cadre d’associations de lutte contre l’illettrisme, j’ai souhaité approfondir mon expérience auprès de ce public adulte en animant des cours d’alphabétisation, de FLE et des ASL et en assurant le suivi des stagiaires dans le cadre d'une coordination linguistique.