Claudia BERTONATI

Scientifique de formation et manager de projets scientifiques hautement innovants, manager d’équipe.

Connaissance approfondie de l’environnement de la recherche privé et public dans les biotechnologies et santé.

Expertise scientifique multi disciplinaire (ingénierie des protéines / génome, biologie computationnelle / moléculaire /cellulaire).

Responsable des relations scientifiques avec de nombreuses institutions internationales.

Auteur d’une dizaine de brevets scientifiques et d’un grand nombre d’articles scientifiques.







Mes compétences :

Médecine translationnelle

•Multi / Interdisciplinarité

Compétencesmanagériales

Compétences d'interfaces et gestionde projet

Inter culturalité

Biologie Structurale