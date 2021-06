Claudia DE OLIVEIRA RAMOS (DE OLIVEIRA RAMOS)

Professionnelle reconnue dans les affaires et relations internationales, et les relations BtoB et BtoG.

J'ai travaillé aussi bien dans la gestion de projets d'internationalisation pour des PME que multinationales, dans des secteurs variés, occupant des fonctions qui vont du traitement de commande, transport et logistique, relation client et relations internationales et publiques.

Forte dune expérience à linternational (Afrique, Amérique Latine, Caraïbes et Europe), je parle couramment 4 langues et possède un très bon rédactionnel et relationnel, avec la capacité de nouer des relations de confiance avec des interlocuteurs publics et privés.

Autonome, réactive, polyvalente et curieuse, ma mission est daccompagner et de conseiller dans le développement commercial et relationnel international

Mobile et disponible pour des déplacements.



Mes compétences :

Anglais, B2B, B2G, Commmerce international, Contracts, Customer Service

Droit, Droit International et européen, English, Environment, Espagnol, Expatriation, Export, French, Gestion grands comptes, Immigration

Import Export, Incoterms, International, International law, Law

Logistics, Multicultural, Multicultural environment, Portugais

Portuguese, Shipping, Spanish, Travels

Amérique latine, Afrique, Étude de marché, Relations internationales, Order Processing, Microsoft Excel, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint

Gestion administrative, Gestion de la relation client, Microsoft Word

Relationship, Relations clients, Transport international, Mobilité internationale, International business development, Développement international, Cross cultural management