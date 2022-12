Claudie LAHAYE

Déléguée médicale expérimentée, je suis à l’écoute de toute opportunité dans le secteur de l'industrie pharmaceutique. Au cours des 16 dernières années, j'ai participé au lancement et à la promotion de différentes molécules dans plusieurs domaines thérapeutiques : dermatologie, neurologie, allergologie, dermatologie, pneumologie...sur la LORRAINE et FRANCHE COMTE.

Mes premières expériences professionnelles de préparatrice en pharmacie combinées à ma carrière de déléguée médicale me conduisent naturellement à m'orienter vers un poste d'animatrice/formatrice/merch en officines.



Mes compétences :

Autonomie

Informatique

Fidélisation client

Adaptabilité

Organisation professionnelle