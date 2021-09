Claudine COLLIGNON

Plus d'une vingtaine d'années d'expérience en qualité d'assistante garantissent une prise de poste opérationnelle immédiate.



Mon parcours professionnel varié témoigne d'une grande capacité d'adaptation et ma permis de développer mon organisation, mon autonomie et mon sens du service.



Mon dynamisme, ma réactivité et mon aisance relationnelle assurent mon efficacité dans l'exercice de ma fonction de support commercial et administratif.



Je suis à la disposition (temps partiel) d'une entreprise cherchant de solides savoir-faire.