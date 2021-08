Claudine LEPRINCE

Après une carrière de 5 ans de journaliste-présentatrice et productrice de radio et télévision, je découvre le secteur B2B en 1990. La croissance et la dimension internationale de l’entreprise que je rejoins, la complexité du secteur et surtout la constante mutation qu’il connaît, en font un apprentissage et un challenge ininterrompus.



Près de 25 ans dans la vente, le marketing et le management B2C et B2B à l’international. Dès 1995, rencontre avec internet, accélérateur de changement - comportemental, social, économique.

Entrepreneur dans l’âme, je crée une agence de presse en 2005, puis une société de conseil en 2010. Je propose aujourd’hui mon expertise en stratégie d’entreprise et en business development, pour offrir des solutions innovantes, destinées à identifier et activer les leviers des avantages concurrentiels de mes clients, et les aider à créer de la valeur.



- Master en Management Général International, ESSEC Business School (Paris, Bruxelles, Singapour, Kuala Lumpur).

- Elue Présidente de FCE Essonne, Femmes Chefs d'Entreprises, 2014

- Elue Membre du Worldwide Who's Who of Entrepreneurs, 2013

- Trophée de l’Engagement 2012, décerné par l’Association Femmes Chefs d’Entreprises, présidée par Marie-Christine Oghly, Présidente FCE France et MEDEF Ile de France.

- Plume d’Argent 2012 décernée au journaliste associé de Leprince & Pourrias Presse, par les professionnels du voyage d’affaires France et monde représentés en France.



EXPERTISES

Business Development, Management du Changement, Marketing Stratégique & Opérationnel, Management Interculturel, Formation, Team Building, Internet (SEO), Relations Presse et Publiques, Conférencier et animateur de débats en français, anglais et espagnol



DIPLOMES

2008-09 : ESSEC Business School, Master en Management Général International

1990 : Concours National de Professeurs des Ecoles

1987 : Maîtrise d’anglais

1985 : Certificate in English for Business Communication, Franco-British Chamber of Commerce & Industry

1984 : Certificat Européen de la Pratique de la Langue Anglaise, Franco-British Chamber of Commerce & Industry

1983 : Baccalauréat A5 trilingue anglais, espagnol, portugais



LANGUES

Anglais (bilingue), espagnol, portugais, italien (courant), allemand (notions)



Mes compétences :

Management

Business Development

Marketing stratégique

Formation de formateurs

Management international

Marketing opérationnel

Conférencier

Stratégie commerciale

Stratégie d'entreprise

Team building

Internet / online marketing

Stratégie de communication

Formation

Relations Presse et Publiques

Stratégie de marques

Stratégie marketing

Animateurs de conférences et débats

Dispositifs médicaux

Levée de fonds