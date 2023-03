Claudine LORPHELIN

Je réponds aux demandes des dirigeants d'entreprises et les directions marketing qui ont besoin d'un accompagnement, pour mener leurs projets dans des délais courts ou en renfort d'équipes internes.



Vous avez besoin de :



- Générer des leads ?

- Fidéliser vos clients ?

- Recruter des partenaires ou des distributeurs ?

- Lancer une nouvelle offre ?

- Développer votre notoriété ?

- Renforcer votre marque personnelle ?

- Agir régulièrement sur vos points de contact et votre écosystème ?



Mais vous n'activez pas ces leviers par manque de ressources, de savoir-faire ou de temps. Ils ne sont pourtant pas réservés qu'aux grands groupes. Un appui marketing et communication constitue une solution souple et rapide pour mettre en place le plan d'action et la communication adaptée à votre problématique.



Vous décidez, j'agis à vos côtés. J'avance à vos côtés dans une vision partagée et avec le même engagement qu'un collaborateur interne.



- Vous vous concentrez sur le pilotage de votre entreprise

- Nous définissons ensemble des objectifs réalistes et des points d'étape

- Je prends en charge les aspects du marketing et de la communication qui contribuent à valoriser vos solutions et à générer des ventes, en totalité ou en partie.



Domaines d'intervention : marketing digital, stratégie de contenu, lead generation, CRM, marketing automation, événementiel, marketing produit, marketing partenaires, communication interne et externe, marque personnelle, pilotage et management des équipes marketing,



Convaincue par la force du collaboratif pour générer de la créativité et faire surgir la singularité de chaque projet, je m'entoure d'un pool de compétences selon les besoins de mes clients (graphistes, développeurs, rédacteurs, traducteurs, conférenciers, etc).



HYBRIDE : Paris, Île-de-France, Troyes, Reims, Nancy, Metz, Dijon, Auxerre

contact@alti-marketing.com